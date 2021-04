Le strade tra piattaforma Rousseau e M5S si dividono: Casaleggio e il nuovo progetto (Di venerdì 23 aprile 2021) M5S - Rousseau, le strade si dividono . Le casse sono vuote e l'Associazione di Davide Casaleggio scarica i vertici del Movimento per creare una "piattaforma laica" e partire con un "nuovo progetto e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) M5S -, lesi. Le casse sono vuote e l'Associazione di Davidescarica i vertici del Movimento per creare una "laica" e partire con un "e ...

Advertising

NetflixIT : Papapapapa partiti: Zero, ora disponibile. E per prepararci al meglio Marracash, Antonio Dikele Distefano e Haroun… - jiambume : RT @nemo652: #PensieroDelMattino Tornerai, vita. Tornerai in tutto il tuo splendore Tornerai tra le strade e colmerai le distanze. Vin… - vincenzamignogn : RT @grigio2: Le strade tra @Mov5Stelle e Rousseau si dividono. L'associazione scrive che a fronte dell’enorme mole di debiti «non è più pos… - mimmomaiello : RT @grigio2: Le strade tra @Mov5Stelle e Rousseau si dividono. L'associazione scrive che a fronte dell’enorme mole di debiti «non è più pos… - Papryka5 : RT @nemo652: #PensieroDelMattino Tornerai, vita. Tornerai in tutto il tuo splendore Tornerai tra le strade e colmerai le distanze. Vin… -