Le proteste del ' 68 sono state il primo vero evento della globalizzazione moderna

(Di venerdì 23 aprile 2021) New York, 23 aprile 1968. Migliaia di studenti occupano la Columbia University, dando vita ad accesi scontri con la polizia. La contestazione studentesca esplode, essenzialmente, per esprimere forte dissenso verso la guerra in Vietnam, dove quotidianamente dei giovanissimi militari americani morivano come mosche. Maanche i giorni in cui proliferano i movimenti per i diritti civili. Si intensificano, così, iniziative di vario genere, soprattutto dopo l’omicidio, avvenuto il 4 aprile, di Martin Luther King. Nasce cosi il “Students for a Democratic Society” e, insieme a esso, prende corpo la ponderosa protesta studentesca del 1968. In Europa la scintilla era già scoccata il 22 marzo, in Francia, con l’occupazione del campus universitario di Nanterre. In pochi giorni, come un fiume in piena, il malcontento studentesco si allarga a macchia d’olio. Impossibile ...