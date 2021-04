Le madri lavoratrici sono i nuovi padri, ma con tante piste ciclabili (Di venerdì 23 aprile 2021) Non ci sono solo mostri capitalisti sciovinisti schiavisti come leggo, ad esempio io sono stata chiamata a fare un lavoro che ero incinta di cinque mesi, ecco mamme, vi appoggio qui una speranza. Una ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 aprile 2021) Non cisolo mostri capitalisti sciovinisti schiavisti come leggo, ad esempio iostata chiamata a fare un lavoro che ero incinta di cinque mesi, ecco mamme, vi appoggio qui una speranza. Una ...

Advertising

TheItalianTimes : #Riforma #Pensioni #news: all’orizzonte l'ipotesi #Quota102 con #bonus #contributivo e a chi spetta? #Caregivers, m… - DEALunimore : RT @MicheTiraboschi: Covid-19 gender gap: l’importanza di rafforzare i congedi di paternità per arginare la fuoriuscita delle lavoratrici m… - acajouli : RT @MicheTiraboschi: Covid-19 gender gap: l’importanza di rafforzare i congedi di paternità per arginare la fuoriuscita delle lavoratrici m… - MargheRoi : RT @MicheTiraboschi: Covid-19 gender gap: l’importanza di rafforzare i congedi di paternità per arginare la fuoriuscita delle lavoratrici m… - MicheTiraboschi : Covid-19 gender gap: l’importanza di rafforzare i congedi di paternità per arginare la fuoriuscita delle lavoratric… -