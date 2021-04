Le celebrazioni per il terzo compleanno di Louis di Cambridge | nato il 23 aprile 2018 | saranno del tutto private | con una festicciola in giardino

Leggi su iodonna

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il principecompie 3 anni guarda le foto Secondoin tempi di pandemia perArthur Charles di, che festeggia i suoi tre anni venerdì 23. Ma i genitori William, 38 anni, e Kate, 39, non vorranno mancare di rispetto all’atmosfera sobria che si respira in questi giorni a corte, a pochi giorni dai funerali del principe Filippo. Le, quindi, del, in casa, e il piccolo dovrà accontentarsi di una pioggia di ...