Le bucce d’arancia sono un potente antiossidante | usatele così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lenonuno scarto alimentare qualsiasi, ma celano proprietà davvero indispensabili per l’organismo. Con i consigli di noi di Non Solo Riciclo, potrete riutilizzarle in maniera intelligente per un rimedio efficace a costo zero. Frutta e verduraricche di vitamine e sali minerali che promuovono la salute. Consumatene almeno 5 porzioni al giorno per garantirvi un pieno di micronutrienti in grado di mantenere efficiente l’organismo dall’interno. Prima di liberarvi della scorza degli agrumi, però, leggete quali segreti si nascondano in essa ed inizierete a conservarla per servirvene quando più necessario. Il suo potere terapeutico, infatti, oltre a promuovere la bellezza contrastando i radicali liberi, la rende una cura efficace in caso di… Curiose? Iniziamo! In generale e per non sbagliare, ...