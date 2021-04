Le antiche migrazioni hanno formato il genoma degli europei

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 aprile 2021) – Uno studio, guidato da ricercatori delle Università di Bologna e di Padova e al qualepartecipato università ed istituzioni scientifiche internazionali, mostra che la diffusione in Europa meridionale, e in particolare in Italia, di componenti genetiche legate all’Europa orientale e all’Asia occidentale, risale ad almeno 17.000 anni fa. Quindi, 3.000 anni prima di quanto ipotizzato finora. La scoperta è frutto dell’analisi di parti di Dna antico estratto da una porzione di mandibola di un giovane uomo vissuto 17mila anni fa. Il reperto è stato trovato nel 1963 nel sito paleolitico di Riparo Tagliente, in provincia di Verona. “Le analisi che abbiamo realizzato – spiega Eugenio Bortolini, ricercatore al Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna e primo autore dello studio – cipermesso di guardare a fondo nel passato di ...