Lazio - Torino | il 13 maggio il ricorso al Collegio di Garanzia

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - RaiSport : #LazioTorino al Collegio di garanzia il 13 maggio ? Fissata la data della discussione sul ricorso del club di… - ImperoMilan : @musagete10 Fiorentina - Juventus 0-2 Inter- Verona 2-0 Cagliari - Roma 1-1 Atalanta- Bologna 3-0 Torino - Napoli 1… - __Ripper__ : Leggo di Torino-Lazio da recuperare probabilmente in mezzo alla 37ª e 38ª giornata. Ottimo, così alterano sia lotta… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CASO - Lazio-Torino, il ricorso si discuterà al Collegio di garanzia il 13 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

La discussione sul caso dial Collegio di garanzia a sezioni riunite è stata fissata per il prossimo 13 maggio (ore 14) dal presidente Franco Frattini. Il club biancoceleste aveva presentato ricorso all'organo di ...ROMA - Il ricorso della, sul match non disputato contro il, si discuterà al Collegio di Garanzia del Coni il prossimo 13 maggio. Lo ha annunciato, attraverso un comunicato, il presidente del Collegio, Franco ...La roboante vittoria contro la Lazio non ha lasciato indifferente nemmeno Faouzi Ghoulam ... ci vediamo» ha scritto il polacco dando appuntamento alla gara col Torino. A festeggiare in rete anche ...Milan e Lazio non sono uscite per niente bene dal turno infrasettimanale ... perchè i biancocelesti devono ancora sostenere il recupero della partita con il Torino, che per il momento non è stato ...