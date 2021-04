Lazio-Torino | Collegio di Garanzia dello Sport | il 13 maggio si discuterà il ricorso

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il Presidente deldi, Franco Frattini, ha fissato la data della prossima sessione di udienze deldi, a Sezioni Unite, che si terrà il 13, a partire dalle ore 14.00. Si esaminerò anche iliscritto al R.G. ricorsi n. 47/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dalla S.S.S.p.a. contro ilF.C. S.p.a. per la riforma della sentenza n. 132/CSA/2020-2021, emessa dalla Corteiva di Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudiceivo di Serie A, assunto in data 12 marzo 2021, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 218, con il ...