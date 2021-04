Lazio, sprint vaccini agli Over 80: è la quarta Regione in Italia. Ieri intanto record di somministrazioni giornaliere (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Lazio ha accelerato la campagna vaccinale soprattutto nei confronti delle categorie esposte agli effetti più gravi del Covid-19. Per ciò che riguarda ad esempio le somministrazioni agli Over 80 la Regione ha vaccinato oltre la metà della popoLazione di riferimento (62.60%), percentuale che sale all’85.30% considerando gli anziani che hanno ricevuto almeno una dose. Al 9 aprile, per intenderci, il Lazio aveva vaccinato (ciclo completo) poco più del 30% della popoLazione di riferimento. La percentuale saliva a poco più del 50% considerando anche quelli con una sola dose. Si tratta quindi di un passo in avanti importante i cui effetti ben presto saranno visibili soprattutto sul numero dei decessi che, come già accaduto in altre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilha accelerato la campagna vaccinale soprattutto nei confronti delle categorie esposteeffetti più gravi del Covid-19. Per ciò che riguarda ad esempio le80 laha vaccinato oltre la metà della popone di riferimento (62.60%), percentuale che sale all’85.30% considerando gli anziani che hanno ricevuto almeno una dose. Al 9 aprile, per intenderci, ilaveva vaccinato (ciclo completo) poco più del 30% della popone di riferimento. La percentuale saliva a poco più del 50% considerando anche quelli con una sola dose. Si tratta quindi di un passo in avanti importante i cui effetti ben presto saranno visibili soprattutto sul numero dei decessi che, come già accaduto in altre ...

