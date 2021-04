Lavoratori fragili, disposizioni sorveglianza sanitaria eccezionale prorogate al 31 luglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei Lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Prorogati fino al 312021 i termini delleinerenti alla. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica perdeie delle lavoratriciai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online. L'articolo .

