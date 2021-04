L' Avis di Golfo Aranci si ritrova per fare il punto della situazione

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Visited 47 times, 47 visits today) Notizie Simili: Calcio, Trentalange nuovo presidente dell'AIA.… Nuovi treni in Sardegna, la Regione mette in campo 62milioni Ambrosio scende in campo e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Avis Golfo

Gallura Oggi

... in condizioni estreme, di un marittimo colto da malore durante la navigazione neldi ...impegno nel mondo del volontariato e per la sua straordinaria e incessante attività di donatrice"; il ...... e quella di tutta la comunità del Mater, all'Olbia per aver organizzato e coordinato la ...- Arzachena 21.02.2021 - Luras 26.02.2021 - Monti 27.02.2021 - La Maddalena 28.02.2021 -Aranci (...La sezione Avis di Golfo Aranci comunica che la 42ª assemblea annuale dell’Avis comunale è stata convocata per il 24 aprile, sabato. All’ordine del giorno dei lavori, oltre gli ...