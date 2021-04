Laura Boldrini lascia l’ospedale | “Esco trasformata”

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 23 aprile 2021)sui social: “Purtroppo la malattia fa parte della vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla”. ROMA – Operazione riuscita per. L’esponente del Pd ha tranquillizzato tutti dopo l’intervento chirurgico: “Dopo un passaggio in terapia intensiva mi hanno spostata in reparto. E qui è iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova molto dura, perché a volte il dolore è veramente forte “. L'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del personale sanitario dela cui va…Posted byon Thursday, April 15, 2021 Il post sui socialsui social ha annunciato il suo allontanamento dal mondo della politica per qualche ...