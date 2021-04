Laura Boldrini è stata dimessa dall’ospedale: come sta la politica del PD (Di venerdì 23 aprile 2021) Laura Boldrini aveva annunciato negli scorsi giorni di essere in ospedale pronta per una operazione. La deputata del PD ed ex Presidente della Camera è stata sottoposta ad un intervento e ora ha raccontato di essere stata dimessa dall’ospedale con un lungo messaggio affidato al suo profilo social. Laura Boldrini dimessa dall’ospedale “Esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna trasformata rispetto alla donna che vi è entrata due settimane fa. Indubbiamente sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente“, ha scritto la Boldrini su Facebook. “La malattia che si impone e mette tutto il resto in secondo piano, la malattia che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021)aveva annunciato negli scorsi giorni di essere in ospedale pronta per una operazione. La deputata del PD ed ex Presidente della Camera èsottoposta ad un intervento e ora ha raccontato di esserecon un lungo messaggio affidato al suo profilo social.“EscoRizzoli di Bologna trasformata rispetto alla donna che vi è entrata due settimane fa. Indubbiamente sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente“, ha scritto lasu Facebook. “La malattia che si impone e mette tutto il resto in secondo piano, la malattia che ...

