Landon Liboiron tutto nudo nel nuovo film horror ' Come True' Foto

Leggi su sicksadworld

(Di venerdì 23 aprile 2021) L'attore canadese, conosciuto per il ruolo di Declan Coyne nel teen drama Degrassi: The Next Generation e per il ruolo di Josh Shannon nella serie tv Terra Nova, si è mostratomamma l'ha fatto in una scenda diintegrale full frontal per ilin cui è protagonista. Il, uscito nelle sale americane le scorse settimane non ha ancora una data di uscita italiana, tuttavia l'unica cosa rilevante di questosembrerebbe essere questa scena di cui potete vedere ledopo il salto.