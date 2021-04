Lanciata la navetta Crew Dragon, con il primo europeo (Di venerdì 23 aprile 2021) Lanciata la navetta Crew Dragon della SpaceX che per conto della Nasa porta sulla Stazione Spaziale quattro veterani, fra i quali il francese Thomas Pesquet, primo astronauta dell'Agenzia Spaziale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021)ladella SpaceX che per conto della Nasa porta sulla Stazione Spaziale quattro veterani, fra i quali il francese Thomas Pesquet,astronauta dell'Agenzia Spaziale ...

