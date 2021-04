Lana Rhoades fa più soldi con Instagram e OnlyFans che con il porno

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 23 aprile 2021), ex star del, come ha già fatto Mia Khalifa, da quando si è allontanata dal mondo hard sconsiglia quei set a chi pensa di arricchirsi. 24 anni di Chicago, spiega che ora guadagna milioni di euro grazie alla piattaforma, mentre quando girava filmnon è andata oltre ai 80 mila euro sul suo conto bancario. “Non pagano bene”, sostiene, aggiungendo che è meglio un profilo si. Aggiunge che ora guadagna 25mila euro a post, mentre la sua paginale farebbe guadagnare grazie ai 25mila abbonati, che pagano 4,99 euro al mese per le sue foto nude e per i video. L'articolo proviene da Nuova Società.