Laforgia Leu | ' Salvini fa demagogia su 130 morti | sconcertante'

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il senatore di Liberi e Uguali Francescoha attaccato la destra e quella che definisce una 'forzatura aperturista': "È insostenibile. Non si può sacrificare la salute dei cittadini sull'...

Globalist.it

Il senatore di Liberi e Uguali Francesco Laforgia ha attaccato la destra e quella che definisce una 'forzatura aperturista': "È insostenibile. Non si può sacrificare la salute dei cittadini sull'altare delle strumentalizzazioni politiche".