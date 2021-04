La Vespa ha 75 anni | foto e video

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23 aprile 1946 la Piaggio depositò il brevetto dello scooter più famoso del mondo, la. Nata dal genio di Corradino d'Ascanio durante gli ultimi mesi della guerra, era stata sviluppata dallo scooter "Paperino", ispirato ai piccoli mezzi dei paracadutisti Alleati.Nelle condizioni di estrema difficoltà che l'Italia del dopoguerra attraversava, come altre industrie italiane la Piaggio (ex settore aeronautico) pensò alla riconversione nel campo delle motoleggere. Il primo modellodellaera caratterizzato dal motore due tempi di soli 98cc e costava come un anno di stipendio medio di un operaio. La voglia di ricominciare e la libertà che il piccolo scooter di Pontedera offrì alle famiglie italiane ebbe alla fine la meglio sui sacrifici che quel difficile periodo di ripartenza richiese a milioni di Italiani. Neglicinquanta ...

... da celebrare in tutto il suo fascino intramontabile capace di sedurre anche le grandi star internazionali LaPiaggio compie oggi 75, ma no, non li dimostra affatto. Non ha mai perso lo ...Nella foto il bell'omaggio che le fanno i carabinieri. Lacompie oggi 75. Il progetto MP6 della Piaggio, che era un tentativo di far qualcosa di meglio rispetto al MP5 'Paperino', fu presentato dalla Piaggio il 23 aprile 1946. Icona pop per il ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Sono oltre 19 milioni gli esemplari prodotti in 75 anni di vita e tantissimi i modelli che hanno di fatto segnato la storia della Piaggio. Enrico Piaggio avviò la produzione di 2.000 esemplari ...