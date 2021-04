La terza edizione del Premio Letterario Nazionale “EquiLibri” in diretta on line (Di sabato 24 aprile 2021) Il Premio Letterario Nazionale “EquiLibri” giunto alla terza edizione è promosso e indetto dall’Associazione culturale “Piazza Navona” con il Patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni (SA). L’ideatrice ed organizzatrice del prestigioso Premio è Chiara Ricci, scrittrice e presidente dell’Associazione Culturale “Piazza Navona” che “ringrazia profondamente tutti gli scrittori e le Case Editrici che hanno partecipato al Premio dimostrando la loro fiducia e il loro supporto al progetto che, anno dopo anno, cresce sempre di più”. “Si è deciso di dare al Premio questo nome poiché il suo intento è quello di sottolineare l’equità verso i testi che parteciperanno e l’EquiLibrio che si vuole raggiungere tra la ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 aprile 2021) Il” giunto allaè promosso e indetto dall’Associazione culturale “Piazza Navona” con il Patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni (SA). L’ideatrice ed organizzatrice del prestigiosoè Chiara Ricci, scrittrice e presidente dell’Associazione Culturale “Piazza Navona” che “ringrazia profondamente tutti gli scrittori e le Case Editrici che hanno partecipato aldimostrando la loro fiducia e il loro supporto al progetto che, anno dopo anno, cresce sempre di più”. “Si è deciso di dare alquesto nome poiché il suo intento è quello di sottoare l’equità verso i testi che parteciperanno e l’o che si vuole raggiungere tra la ...

