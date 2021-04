La Superlega ha completato l' ascesa di Nasser Al-Khelaifi nel calcio europeo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 aprile 2021) Negli anni a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo si era già più volte parlato diEuropea, un torneo rivolto alle migliori squadre del continente. Nel marzo 2002 i giornali raccontavano che la la banca d’affari JP Morgan avesse pronta una linea di credito superiore a più di tre miliardi di dollari per finanziare un progetto “valutato male”, come ammesso dallo stesso colosso americano. A marzo 2002, invece,Al-stava preparando le sfide che lo avrebbero visto impegnato in Coppa Davis nel mese successivo, le ultime della sua carriera di tennista professionista nella competizione in cui per dieci anni aveva rappresentato il Qatar. Di lì a poco sarebbe iniziata per lui una brillante carriera da dirigente, non solo sportivo, culminata in queste ultime ore con la presidenza dell’ECA, ...