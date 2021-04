La Street Art A Roma musei a cielo aperto

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 23 aprile 2021) “Una mattina mi sono svegliata…” ma invece di trovare “l’invasor”, come ci racconta una nota canzone, hogli occhi e ho visto il mio quartiere, il Trullo, zona urbanistiaca dell’XI Municipio di. Ecco quel famoso giorno, mi sono svegliata e ho visto le pareti fredde dei palazazzi trasformarsi e iniziare a colorarsi, esattamente come lo splendido quartiere di Copenaghen, Nyhavn. Cominciava la nostraArt. E’ stato un periodo vivo e ricco di energia. In quel primo decennio degli anni 2000 ci si addormentava curiosi di scoprire quale facciata il giorno dopo sarebbe stata colorata. In tarda serata, quando ancora si poteva uscire, nel rientrare a casa, vedevi ragazzi e ragazze in tuta, stile “La casa di carta”, che dipingevano. Non lo vivevi come uno sfregio. Non li sentivi come deturpatori. Al contrario eri felice e ...