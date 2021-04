(Di venerdì 23 aprile 2021) Tre giovani sono stati arrestati dalla polizia di Milano nei giorni scorsi per associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti, ...

Advertising

Yogaolic : #Milano “La startup' di 20enni che vende online scarpe contraffatte: la truffa da 300mila euro - RedazioneLaNews : #Milano 'La startup' di 20enni che vende online scarpe contraffatte: la truffa da 300mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : startup 20enni

MilanoToday.it

Tre giovani sono stati arrestati dalla polizia di Milano nei giorni scorsi per associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti, ...Avevano tirato su una vera e propria azienda. Unain grado di fatturare centinaia di migliaia di euro in un anno, senza neanche troppo sforzo. ...presenza di quattro 'reclutatori' - tutti,...Una startup in grado di fatturare centinaia di migliaia di euro ... completata anche dalla presenza di quattro "reclutatori" - tutti 20enni, loro sì indagati - che avevano il compito di procurare i ...Tre giovani sono stati arrestati dalla polizia di Milano nei giorni scorsi per associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti, ...