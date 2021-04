La squadra ipotetica dello Schalke 04 (Di venerdì 23 aprile 2021) Una tragedia sportiva incredibile quella capitata allo Schalke 04. I minatori retrocedono nella Serie B tedesca dopo trent’anni di Bundesliga. Una crisi finanziaria e di risultati allucinante quella che ha coinvolto il club tedesco. Il destino era già deciso da molto tempo, ma fa sempre male vedere un club i questo spessore retrocedere in questa maniera. Perché se ci pensiamo lo Schalke 04 negli anni ha plasmato giocatori di un certo livello, tutti professionisti che hanno fatto una discreta carriera. Draxler, Mckennie, Neuer e Rackitic sono solo alcuni giocatori che hanno lasciato una loro impronta indelebile nella storia del club. Oggi facciamo un gioco da bar e proviamo a fare . Quale sarebbe ? Ovviamente tra i pali non può mancare Manuel Neuer, estremo difensore del Bayern Monaco, ma con un passato più che glorioso allo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Una tragedia sportiva incredibile quella capitata allo04. I minatori retrocedono nella Serie B tedesca dopo trent’anni di Bundesliga. Una crisi finanziaria e di risultati allucinante quella che ha coinvolto il club tedesco. Il destino era già deciso da molto tempo, ma fa sempre male vedere un club i questo spessore retrocedere in questa maniera. Perché se ci pensiamo lo04 negli anni ha plasmato giocatori di un certo livello, tutti professionisti che hanno fatto una discreta carriera. Draxler, Mckennie, Neuer e Rackitic sono solo alcuni giocatori che hanno lasciato una loro impronta indelebile nella storia del club. Oggi facciamo un gioco da bar e proviamo a fare . Quale sarebbe ? Ovviamente tra i pali non può mancare Manuel Neuer, estremo difensore del Bayern Monaco, ma con un passato più che glorioso allo ...

Advertising

Vallina84s : @Giulio_Nosotti Ma perché mai?? Dovesse andare in una squadra che fa la CL, una eventuale penalizzazione per le squ… - owenbuzzo : @fabbricainter @Divino_2 In una ipotetica situazione contraria, con la #SuperLeague attivata senza l’Inter, vorrei… - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli e Roma candidate ad essere la quarta squadra italiana in Superlega - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli e Roma candidate ad essere la quarta squadra italiana in Superlega - roma_magazine : REPUBBLICA - Napoli e Roma candidate ad essere la quarta squadra italiana in Superlega -

Ultime Notizie dalla rete : squadra ipotetica Positivo nel gruppo squadra, la Salernitana studia l'ipotesi di utilizzare il jolly Calcio Lecce La squadra ipotetica dello Schalke 04 Oggi facciamo un gioco da bar e proviamo a fare la squadra ipotetica dello Schalke 04. Quale sarebbe la squadra ipotetica dello Schalke 04? Ovviamente tra i pali non può mancare Manuel Neuer, estremo ...

4 Islands MTB Stage Race: Hofer-Panariello ancora nella top ten. Fasolis-Peretti sempre seconde Nella Open maschile la maglia di leader resta a Jaroslav Kulhavy e Matous Ulman che l'avevano conquistata giovedì e che oggi in un arrivo in volata l'hanno difesa senza patemi d'animo neutralizzando l ...

Oggi facciamo un gioco da bar e proviamo a fare la squadra ipotetica dello Schalke 04. Quale sarebbe la squadra ipotetica dello Schalke 04? Ovviamente tra i pali non può mancare Manuel Neuer, estremo ...Nella Open maschile la maglia di leader resta a Jaroslav Kulhavy e Matous Ulman che l'avevano conquistata giovedì e che oggi in un arrivo in volata l'hanno difesa senza patemi d'animo neutralizzando l ...