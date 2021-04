La sfida dell’Islam politico in Germania

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 23 aprile 2021) Alle prossime elezioni politiche del 26 settembre, in, voteranno anche un milione di musulmani con passaporto tedesco. In totale gli immigrati islamici nel Paese sono circa cinque milioni. Sono organizzati in comunità religiose ed etniche e, pur avendo in generale una visione politica conservatrice, rappresentano un bacino elettorale per i partiti progressisti, come Spd, InsideOver.