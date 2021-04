La scoperta di Crisanti: "La coppia di turisti cinesi sono i pazienti zero del Veneto" (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ceppo virale circolante a Vò a inizio pandemia è identico a quello di due turisti cinesi. L’università di Padova guidata da Andrea Crisanti ha scoperto i pazienti zero del Veneto. Proprio a Vò risiedeva Adriano Trevisan, il 77enne prima vittima italiana della pandemia. I ricercatori, come riporta il Corriere del Veneto, sono certi che si tratta dei due turisti cinesi, un 66enne e la moglie 65enne provenienti da Wuhan, che a gennaio dello scorso anno sbarcarono all’aeroporto di Malpensa con una comitiva di connazionali per una vacanza in Italia.Tra le prime tappe del loro viaggio vi fu proprio il Veneto e qui entrarono in contatto con la persona, secondo i ricercatori, che poi ha contagiato decine ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ceppo virale circolante a Vò a inizio pandemia è identico a quello di due. L’università di Padova guidata da Andreaha scoperto idel. Proprio a Vò risiedeva Adriano Trevisan, il 77enne prima vittima italiana della pandemia. I ricercatori, come riporta il Corriere delcerti che si tratta dei due, un 66enne e la moglie 65enne provenienti da Wuhan, che a gennaio dello scorso anno sbarcarono all’aeroporto di Malpensa con una comitiva di connazionali per una vacanza in Italia.Tra le prime tappe del loro viaggio vi fu proprio ile qui entrarono in contatto con la persona, secondo i ricercatori, che poi ha contagiato decine ...

