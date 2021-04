La scoperta del team Crisanti: “I pazienti zero del Veneto sono i due turisti cinesi di Wuhan” (Di venerdì 23 aprile 2021) La tortuosa ricerca del o dei pazienti zero in Veneto sembra aver trovato compimento. L’università di Padova guidata da Andrea Crisanti ha scoperto che si tratta di una coppia di turisti cinesi provenienti da Wuhan: il ceppo virale circolante ad inizio pandemia a Vo’, il piccolo centro sulle pendici dei Colli Euganei divenuto tristemente noto per il diffondersi della pandemia nel 2020, è identico a quello di due turisti cinesi. Proprio a Vò risiedeva Adriano Trevisan, il 77enne prima vittima italiana della pandemia. I ricercatori, come riporta il Corriere del Veneto, sono certi che si tratta quindi dei due turisti che a gennaio dello scorso anno sbarcarono all’aeroporto di Malpensa con ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021) La tortuosa ricerca del o deiinsembra aver trovato compimento. L’università di Padova guidata da Andreaha scoperto che si tratta di una coppia diprovenienti da: il ceppo virale circolante ad inizio pandemia a Vo’, il piccolo centro sulle pendici dei Colli Euganei divenuto tristemente noto per il diffondersi della pandemia nel 2020, è identico a quello di due. Proprio a Vò risiedeva Adriano Trevisan, il 77enne prima vittima italiana della pandemia. I ricercatori, come riporta il Corriere delcerti che si tratta quindi dei dueche a gennaio dello scorso anno sbarcarono all’aeroporto di Malpensa con ...

