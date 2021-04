La sconfitta della speranza | saghe di famiglie rivali | amicizie propulsive come razzi | orfani e contraddizioni interne In 5 libri da leggere ora

Leggi su iodonna

(Di sabato 24 aprile 2021) . “Ombre sullo Hudson” di Isaac Bashevis Singer – Leggi l’estratto in pdf Ombre sullo Hudson di Isaac Bashevis Singer – ADELPHI “Che cosa passa per la mente quando si infila un bambino in forno? Si dovrà pur pensare qualcosa; si deve persino trovare una giustificazione…”. New York fine degli anni Quaranta, un gruppo di benestanti ebrei polacchi rifugiati in America. Il seduttore Hertz, la virtuosa Lea, il disperato professor Shrage, il padre di Anna. Lo scavo psicologico di chi non si è arreso alla morte ma si vergogna di essere vivo. Nella sfiancante ricerca di un Dio che possa dare un senso all’insensato. Fino alla sua negazione. Adelphi ripubblica un capolavoro che mette in scena la. “Kane e Abel – La miglior vendetta” di Jeffrey Archer – Leggi l’estratto in pdf Kane e Abel – La miglior ...