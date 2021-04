La Sardegna resta zona rossa | dal 26 aprile sarà l' unica Regione con divieti più restrittivi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna resta

... 0.66 Provincia autonoma di Bolzano, 0.75 Provincia autonoma di Trento, 0.77 Puglia, 0.84, ... "Complessivamente - precisano però gli esperti - l'incidenzaelevata e ancora ben lontana da ...Malontana da soglia sicurezza.La regioneresterà di colore rosso. È quanto si apprende alla luce dell'analisi in corso dei dati di Monitoraggio Iss - Ministero della Salute. ...“Purtroppo la Sardegna resterà rossa anche la prossima settimana. Ho parlato poco fa con il ministro Speranza che me l’ha confermato. Abbiamo sperato fino all’ultimo nel passaggio in arancione”. Così ...Da lunedì 26 aprile la Sardegna sarà zona rossa: l'isola rimane l'unica Regione nella fascia con regole e divieti più restrittivi per spostamenti, ristoranti, scuola. Non è ancora ufficiale ma da ...