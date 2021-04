La Russia ritira le truppe | cosa succede con l’Ucraina

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lamuove le, ma questa volta per allontanarsi dal confine con. Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha annunciato infatti l’interruzione delle esercitazioni militari avviate nelle scorse settimane in concomitanza con l’escalation diplomatica con Kiev e Washington. “Credo che gli obiettivi dei controlli a sorpresa siano stati pienamente raggiunti” ha detto Shoigu, InsideOver.

Ma è chiaro che per la Russia la linea rossa principale riguarda la presenza della Nato nelle terre che un tempo facevano parte dell'Unione Sovietica. Nel mese di marzo la Nato ha dato il via a esercitazioni militari. Dopo la "prova di forza" in Crimea, la Russia annuncia il ritiro delle truppe dal confine ucraino Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha annunciato la fine delle esercitazioni militari. Russia, Putin smobilita le truppe al confine con l'Ucraina e invita Zelenskij a Mosca. Il ministro della Difesa Shojgu: "Esercitazioni militari concluse."