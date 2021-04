La risposta di Andrea Romano alla solidarietà di Virginia Raggi per il figlio morto e non sepolto (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri Andrea Romano si è sfogato raccontando la tristissima vicenda personale di suo figlio Dario, morto da due mesi, ma che ancora non ha ricevuto una sepoltura. Una storia che si intreccia con quella di centinaia di famiglie romane che stanno vivendo una situazione identica. In un’intervista al Corriere il Dem risponde alla sindaca Virginia Raggi La sindaca qualche ora dopo il tweet aveva diffuso una nota: “Ciò che è accaduto alla famiglia di Andrea Romano e ad altre famiglie è ingiustificabile. Sono vicina a tutti loro. Posso solo immaginare lo strazio e il terribile dolore che stanno vivendo. Ho convocato Ama che mi ha assicurato di stare lavorando ad una soluzione per dare risposte ai cittadini in questo momento ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Ierisi è sfogato raccontando la tristissima vicenda personale di suoDario,da due mesi, ma che ancora non ha ricevuto una sepoltura. Una storia che si intreccia con quella di centinaia di famiglie romane che stanno vivendo una situazione identica. In un’intervista al Corriere il Dem rispondesindacaLa sindaca qualche ora dopo il tweet aveva diffuso una nota: “Ciò che è accadutofamiglia die ad altre famiglie è ingiustificabile. Sono vicina a tutti loro. Posso solo immaginare lo strazio e il terribile dolore che stanno vivendo. Ho convocato Ama che mi ha assicurato di stare lavorando ad una soluzione per dare risposte ai cittadini in questo momento ...

