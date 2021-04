La nuova valutazione dell’Ema su AstraZeneca (Di venerdì 23 aprile 2021) Il nuovo pronunciamento di Ema su AstraZeneca: “I benefici superano i rischi in tutte le fasce di età”. ROMA – Nuovo pronunciamento di Ema su AstraZeneca. In conferenza stampa l’Ente regolatore europeo ha confermato che “i benefici superano i rischi in tutte le fasce di età” e soprattutto che “al momento non ci sono dati, o i dati sono limitati per modificare le attuali raccomandazioni. L’esposizione e il tempo di follow-up non sono stati sufficienti per determinare se il rischio di trombosi associate a piastrine basse dopo una seconda dose differirà dal rischio dopo la prima“. Vaccino Covid AstraZeneca“Benefici per ogni fascia di età” Confermati da Ema i benefici per ogni fasce di età. “L’analisi – ha precisato l’agenzia – potrebbe cambiare non appena saranno disponibili dei nuovi dati“. Per quanto riguarda le limitazioni, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Il nuovo pronunciamento di Ema su: “I benefici superano i rischi in tutte le fasce di età”. ROMA – Nuovo pronunciamento di Ema su. In conferenza stampa l’Ente regolatore europeo ha confermato che “i benefici superano i rischi in tutte le fasce di età” e soprattutto che “al momento non ci sono dati, o i dati sono limitati per modificare le attuali raccomandazioni. L’esposizione e il tempo di follow-up non sono stati sufficienti per determinare se il rischio di trombosi associate a piastrine basse dopo una seconda dose differirà dal rischio dopo la prima“. Vaccino Covid“Benefici per ogni fascia di età” Confermati da Ema i benefici per ogni fasce di età. “L’analisi – ha precisato l’agenzia – potrebbe cambiare non appena saranno disponibili dei nuovi dati“. Per quanto riguarda le limitazioni, ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova valutazione L'Ema non limita l'uso di AstraZeneca per fasce d'età L'Agenzia europea del farmaco (Ema) nella sua nuova valutazione ribadisce che i benefici del vaccino di AstraZeneca superano i rischi, ricordando che sono 'le autorità nazionali a considerare altri ...

Covid, Ema: conferenza stampa su vaccino AstraZeneca. DIRETTA in corso nel pomeriggio di oggi, 23 aprile, la conferenza stampa dell'Ema sugli aggiornamenti del vaccino di AstraZeneca. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) nella sua nuova valutazione ribadisce che i benefici del vaccino di AstraZeneca superano i rischi, ricordando che sono 'le autorità nazionali a considerare altri fattori e come utilizzare al meglio i vaccini'.

