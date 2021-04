La nuova lotta per i diritti civili si combatte nelle periferie (Di venerdì 23 aprile 2021) Nei sobborghi come Brooklyn Center, dove è stato ucciso Daunte Wright, le disuguaglianze e le discriminazioni aumentano rapidamente, e quindi cresce anche il conflitto tra i residenti e le autorità. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Nei sobborghi come Brooklyn Center, dove è stato ucciso Daunte Wright, le disuguaglianze e le discriminazioni aumentano rapidamente, e quindi cresce anche il conflitto tra i residenti e le autorità. Leggi

La nuova lotta per i diritti civili si combatte nelle periferie - Will Stancil Internazionale La nuova lotta per i diritti civili si combatte nelle periferie La morte di Daunte Wright, un afroamericano di vent’anni ucciso dalla polizia a Brooklyn Center, un sobborgo alla periferia di Minneapolis, apre una finestra sul futuro della lotta per i diritti ...

