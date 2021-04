La manicure giapponese è il nuovo trend | scopri con noi come farla

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 23 aprile 2021) Le mani sono il nostro primo biglietto da visita. Può sembrare una frase fatta ma è reale. Mani sporche o poco curate fanno apparire le persone trascurate e davvero poco affascinanti. Per questo la cura delle nostre mani deve richiedere una certa attenzione. Naturalmente le unghie sono fondamentali nell’aspetto delle mani. Lo stile che possiamo dar loro è assolutamente personale, anche le unghiel’abbigliamento, rispecchiano la nostra personalità. Eppure che ci piacciano coloratissime o al naturale, per essere belle devono essere sane. Per questo motivo, sta spopolando lache mira ad avere unghie forti e che non si spezzano belle anche se non vengono colorate o decorate. In cosa consiste laLaè un vero ...