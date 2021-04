La Lombardia torna in zona gialla da lunedì. Fontana: "Grande risultato ma non è finita" (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano " "È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla . Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Speranza. Conferma che aspettavamo visto che i dati, grazie all'impegno di tutti, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano " "È ufficiale, dalaè in fascia. Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Speranza. Conferma che aspettavamo visto che i dati, grazie all'impegno di tutti, ...

Advertising

infoitinterno : È ufficiale, la Lombardia torna in zona gialla da lunedì 26 aprile: tutte le regole, cosa cambia - Rowelence : La Lombardia: torna in zona gialla Il clima: - AleRepossi : #Covid19: sono 111 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. Da lunedì 26 aprile la #Lombardia torna in… - peterkama : Il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla da lunedì 26 aprile. Passano in giallo anche Trentino Alto Adige, Ven… - laregione : Da lunedì la Lombardia torna in zona gialla -