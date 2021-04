La leggenda urbana dei positivi al supermercato

(Di venerdì 23 aprile 2021) È già da un po’ che ci segnalate notizie che sembrano tutte riprendere lo stesso canovaccio, notizie che sembrano quasi esser l’una copia e incolla dell’altra. Nel corso delle settimane però di questa storia se ne sono già occupati gli amici del CeRaVoLC, Centro raccolta delle voci e delle leggende contemporanee, rendendo tutto il lavoro di verifica molto più facile. L’ultima segnalazione che ci avete mandato è arrivata sui nostri canali Instagram, e dice: Ho notato un proliferare di articoli sul medico di base che va al, becca un suo paziente che sa essere positivo e lo segnala al direttore del punto vendita, il quale al microfono annuncia “ehi tu, positivo! Ti abbiamo beccato! Vieni in cassa centrale!” E se ne presentano 7 o 9… È partito dalla provincia di Monza Brianza. Poi l’ho letto in altre province. L’ultimo, link di repubblica postato su fb, ...

