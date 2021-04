La Lazio dopo il ko col Napoli: 'Episodi sotto gli occhi di tutti' (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA - " Grazie a tutti i tifosi che ci stanno stimolando e supportando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli Episodi che sono sotto gli ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA - " Grazie ai tifosi che ci stanno stimolando e supportando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gliche sonogli ...

Advertising

SkySport : Napoli-Lazio, Mertens in lacrime dopo il gol per la nonna scomparsa. VIDEO - sportli26181512 : La #Lazio dopo il ko col #Napoli: 'Episodi sotto gli occhi di tutti': La nota della società biancoceleste: 'Abbiamo… - annalaura_tola : Roma, 80 a. C. Due vicende parallele, due casi misteriosi e intricati; il giovane Cicerone è alle prese con una cau… - infoitsalute : Vaccino Johnson&Johnson, nel Lazio certificato vaccinale dopo 72 ore - sportface2016 : La nota della #Lazio dopo il 5-2 col Napoli -