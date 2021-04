'La giusta distanza, le nostre libertà dopo il Covid - 19' (Di venerdì 23 aprile 2021) ... ha spiegato la Prof.ssa Zagni, che ha donato il libro all'Istituto lo scorso novembre nell'ambito dell'iniziativa 'Io leggo perché'. La parola è passata poi alla dott.ssa Azzini, che ha sintetizzato ... Leggi su laprovinciacr (Di venerdì 23 aprile 2021) ... ha spiegato la Prof.ssa Zagni, che ha donato il libro all'Istituto lo scorso novembre nell'ambito dell'iniziativa 'Io leggo perché'. La parola è passata poi alla dott.ssa Azzini, che ha sintetizzato ...

Advertising

Kitkot3 : @keziahmason1 @1Marzia2 @MrMonkeyman19 @marteblog Mi pare fosse pratica buddista il colpire dietro la nuca con una… - restancoraunpo_ : @Ilsuperbo89 Bisogna ripartire con costrutto, perfetto. E dividere l’arena in 3 date per permettere a tutti di sfru… - MorfiBen : @laleidirastal @Pleasemy4 La giusta distanza, ma sotto sotto sempre a gnocca libera?? - bacifinoaridere : Oggi ho fatto una guida, l'unico grande problema rimane che non ho la percezione giusta della distanza e dell'estre… - autoeditore : #Autoeditoria: la giusta distanza (#Clicca qui sotto per #leggere il post) -