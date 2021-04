La figlia di Maurizio Cerrato: “Mio padre mi ha sempre detto che si sarebbe fatto ammazzare per me. È un eroe” | VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel giorno in cui sono stati arrestati i presunti assassini di Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni morto ammazzato a Torre Annunziata con un crick e una coltellata al torace per aver difeso la figlia in una banale lite per un parcheggio, parlano la moglie e la stessa figlia, che davanti alle telecamere esprimono tutta la loro rabbia per l’omertà di cui è stato vittima suo padre (“anche se riguarda una minima parte dei cittadini torresi” ci tengono a precisare), ma anche il ringraziamento sentito per le forze dell’ordine che “hanno lavorato giorno e notte per assicurare i responsabili alla giustizia”. In mezzo un ricordo commosso del padre: “un eroe”, così lo definisce la figlia, che lo ha visto morire davanti a lui, ammazzato da quattro criminali con ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel giorno in cui sono stati arrestati i presunti assassini di, l’uomo di 61 anni morto ammazzato a Torre Annunziata con un crick e una coltellata al torace per aver difeso lain una banale lite per un parcheggio, parlano la moglie e la stessa, che davanti alle telecamere esprimono tutta la loro rabbia per l’omertà di cui è stato vittima suo(“anche se riguarda una minima parte dei cittadini torresi” ci tengono a precisare), ma anche il ringraziamento sentito per le forze dell’ordine che “hanno lavorato giorno e notte per assicurare i responsabili alla giustizia”. In mezzo un ricordo commosso del: “un”, così lo definisce la, che lo ha visto morire davanti a lui, ammazzato da quattro criminali con ...

Advertising

GraceKe2426485 : Onore a Maurizio e alla sua famiglia, mi auguro che molti prendano esempio da voi. Riposa in pace Maurizio Poteva a… - MICIO7BEAR : RT @mattino5: In diretta a #Mattino5 la figlia e la moglie di Maurizio Cerrato: 'Il mio papà è morto da eroe' - Giulia87725998 : RT @mattino5: In diretta a #Mattino5 la figlia e la moglie di Maurizio Cerrato: 'Il mio papà è morto da eroe' - ClarabellaBest : RT @ore14rai2: Lo straziante appello a #ORE14RAI2 di Tania Sorrentino, moglie di Maurizio Cerrato, ucciso a Torre Annunziata per difendere… - LR_Astragalus : 2021.04.24. Gaetano Donizetti: Maria Stuarda - Act I, 'Figlia impura di Bolena' Performer Maria Stuarda (S): Joyc… -