La fantastoria di Scalfari

(Di venerdì 23 aprile 2021) Foto di Giuseppe Lami / Ansa Eugenioè ormai posseduto dalla mania di Cavour: lo vede dappertutto anche là dove non c’era perché non poteva esserci essendo morto 4 anni prima dell’atto che egli gli vorrebbe attribuire. Nel breve giro di un anno,prima ha preso Camillo Cavour come parametro di grandezza – ma in realtà lo ha declassato affermando che Giuseppe Conte, allora presidente del consiglio, ne era il legittimo erede, anzi la copia esatta – e ora, con l’editoriale intitolato Mario Draghi e la lezione di Cavour dell’11 aprile scorso, gli fa impartire una lezione al nostro attuale Presidente del consiglio. Gli editoriali domenicali disono ormai divenuti pezzi di fanta-storia e, se su Cavour e Conte ognuno può avere le opinioni che vuole, questa volta non si può non ricordargli come gli errori e la ...