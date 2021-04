La crisi non perdona nessuno: dal 12 giugno France Football diventa mensile (Di venerdì 23 aprile 2021) France Football diventa mensile. Notizia storica nel giornalismo sportivo. Dal prossimo 12 giugno France Football non sarà più settimanale, bensì mensile. È una decisione presa qualche tempo e adesso comunicata agli abbonati. È in programma un taglio di almeno 35 giornalisti su 300 (giornalisti che lavorano anche a L’Equipe, al magazine del L’Equipe). France Football è una rivista storica, prestigiosa, ha fatto la storia del calcio. Ha istituito nel 1956 il Pallone d’oro. Per l’editore, il passaggio da settimanale a mensile è un modo per proteggere la qualità del prodotto, le interviste, le inchieste, gli approfondimenti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021). Notizia storica nel giornalismo sportivo. Dal prossimo 12non sarà più settimanale, bensì. È una decisione presa qualche tempo e adesso comunicata agli abbonati. È in programma un taglio di almeno 35 giornalisti su 300 (giornalisti che lavorano anche a L’Equipe, al magazine del L’Equipe).è una rivista storica, prestigiosa, ha fatto la storia del calcio. Ha istituito nel 1956 il Pallone d’oro. Per l’editore, il passaggio da settimanale aè un modo per proteggere la qualità del prodotto, le interviste, le inchieste, gli approfondimenti. L'articolo ilNapolista.

