La Corte Suprema brasiliana ha dichiarato 'parziale' il giudice che condannò Lula (Di venerdì 23 aprile 2021) L'ex giudice Sergio Moro, sarà dichiarato "parziale" dalla Corte Suprema del Brasile questo giovedì, per i fatti che riguardano il processo che ha portato in carcere l'ex presidente Luiz Inacio Lula ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 aprile 2021) L'exSergio Moro, sarà" dalladel Brasile questo giovedì, per i fatti che riguardano il processo che ha portato in carcere l'ex presidente Luiz Inacio...

Advertising

MediasetTgcom24 : Brasile, nuova vittoria di Lula alla Corte suprema #lula - repubblica : Brasile, la Corte suprema conferma la cancellazione delle condanne di Lula: ora può sfidare Bolsonaro - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Turchia Il 14 aprile lo scrittore Ahmet Altan è stato scarcerato a seguito di due pronunce della Cor… - Kiki39793047 : RT @GenCar5: È dimostrato dalla Corte suprema in #Brasile che il giudice Sergio Moro è un #delinquente che fabbricò prove false per poter c… - FioritaOfficina : RT @GenCar5: È dimostrato dalla Corte suprema in #Brasile che il giudice Sergio Moro è un #delinquente che fabbricò prove false per poter c… -