La compagnia del cigno 2, anticipazioni terza puntata di domenica 25 aprile

anticipazioni terza puntata della fiction La compagnia del cigno 2, in onda su Rai 1 in prima serata domenica 25 aprile 2021.

La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 5 intitolato Prepararsi a combattere

Su invito di Teoman, giunge la direttrice di un'importante scuola americana. Ciò mette in fermento insegnanti e allievi, soprattutto perché si crea la chance di vincere una "succulenta" borsa di studio. Il maestro Marioni non vede di buon occhio l'iniziativa della borsa di studio in quanto odia vedere i propri studenti sgomitare per la vittoria.

