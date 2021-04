La Campania approda in zona gialla, De Luca firma due nuove ordinanze: cosa prevedono (Di venerdì 23 aprile 2021) Il governatore Vincenzo De Luca ha appena firmato due nuove ordinanze con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. I testi riguardano la scuola e il piano vaccinale. Campania in zona gialla Come si legge nel testo dell’ordinanza, la Campania ha una classificazione di rischio basso, dunque può approdare nella fascia gialla. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Il governatore Vincenzo Deha appenato duecon ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. I testi riguardano la scuola e il piano vaccinale.inCome si legge nel testo dell’ordinanza, laha una classificazione di rischio basso, dunque puòre nella fascia. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

