La Calabria ad Amici 20: il lametino Raffaele Renda e il nuovo inedito "Focu meu": testo e significato del brano [VIDEO]

Il giovane cantante lametino Raffaele Renda e il nuovo inedito ad Amici 20 "Focu meu", che racconta la Calabria dal punto di vista di un giovane calabrese

La Calabria è ad Amici 20. Non solo nella rappresentazione, ma anche nella musica. Il noto talent show di Maria De Filippi vede tra i protagonisti il 21enne Raffaele Renda, cantante lametino che ha fatto conoscere a tutta Italia, nella puntata di ieri, cos'è la terra calabrese. Come? Attraverso il suo nuovo inedito "Focu meu", titolo che richiama un famosissimo modo di dire della Regione. "Questa canzone – ha rivelato ieri Raffaele a Gerry ...

