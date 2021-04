Kraft Heinz scivola su un upgrade

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muove al ribasso il titolo, in flessione dell’1,16% sui valori precedenti dopo la bocciatura giunta dagli analisti di Piper Sandler. L’ufficio studi ha tagliato la raccomandazione sul titolo del gruppo alimentare a “neutral” dalla precedente “overweight”. La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all’andamento dell’S&P 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 40,69 USD. Primo supporto visto a 40,25. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un’evoluzione in senso negativo della curva ...

