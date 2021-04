Klinsmann | «Io allenatore del Tottenham? Tutto è possibile…»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Jurgenha parlato della possibilità di allenare illa scorsa stagione Jurgen, ex c.t. tra le altre della Germania, ha parlato a ESPN FC della possibilità di allenare illa prossima stagione dopo l’esonero di José Mourinho. «è possibile in questa vita. Non avrei mai pensato che avrei allenato la nazionale tedesca per i Mondiali. Non avrei mai pensato di allenare la squadra statunitense per sei anni o di guidare il Bayern Monaco. Quindi vedremo tra un paio di mesi chi sarà l’del». L'articolo proviene da Calcio News 24.

