Kate Middleton: Louis di Cambridge compie tre anni e riporta finalmente la gioia in famiglia (Di venerdì 23 aprile 2021) Non vedevamo Louis di Cambridge da quasi sei mesi. Da quando, insomma, aveva sfilato sul red carpet a Londra, lo scorso dicembre, insieme a mamma Kate, papà William e i due fratellini. Si trattava di un evento di beneficienza e il terzogenito dei futuri sovrani faceva quasi tenerezza, mano nella mano con la madre, bersagliato dai flash dei fotografi. L'ultima immagine pubblica di Louis risale a dicembre Oggi che è il suo compleanno – Louis compie tre anni – da Kensington Palace è arrivato un regalo. Una nuova foto scattata da mamma Kate Middleton, come di consueto, che mostra il piccolo in sella alla sua bicicletta nel suo primo giorno d'asilo.

