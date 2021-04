Kabir Bedi smentisce Ansa: «Non ho mai detto “Di Sandokan ce n’è uno solo”» (Di venerdì 23 aprile 2021) Kabir Bedi, che su Twitter ha anche la spunta che certifica il suo profilo, ha smentito Ansa. Il volto che ormai viene associato indissolubilmente a Sandokan, la Tigre della Malesia, ha commentato una notizia – in particolare il lancio Twitter – che è stata data da Ansa e che riguarda la nuova serie evento internazionale di Lux Vide tratta dal libro omonimo di Salgari che vedrà Can Yaman vestire i panni di Sandokan. Kabir Bedi smentisce Ansa tramite social e specifica di non aver mai detto, nello specifico, che di Sandokan ce ne sarebbe uno soltanto. LEGGI ANCHE >>> Nella giornata contro la violenza sulle donne, l’Ansa scrive ancora ‘delitto passionale’ ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 aprile 2021), che su Twitter ha anche la spunta che certifica il suo profilo, ha smentito. Il volto che ormai viene associato indissolubilmente a, la Tigre della Malesia, ha commentato una notizia – in particolare il lancio Twitter – che è stata data dae che riguarda la nuova serie evento internazionale di Lux Vide tratta dal libro omonimo di Salgari che vedrà Can Yaman vestire i panni ditramite social e specifica di non aver mai, nello specifico, che dice ne sarebbe uno soltanto. LEGGI ANCHE >>> Nella giornata contro la violenza sulle donne, l’scrive ancora ‘delitto passionale’ ...

Kabir Bedi, 'Sandokan è uno solo' ANSA Nuova Europa Kabir Bedi smentisce Ansa: «Non ho mai detto “Di Sandokan ce n’è uno solo”» Kabir Bedi, che su Twitter ha anche la spunta che certifica il suo profilo, ha smentito Ansa. Il volto che ormai viene associato indissolubilmente a Sandokan, la Tigre della Malesia, ha commentato una ...

