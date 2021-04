Juventus in crisi: tutti sul mercato, servono 100 milioni di plusvalenze. Il piano (Di venerdì 23 aprile 2021) Il progetto Superlega per la Juventus per ora è accantonato, ma ci sono altri problemi da affrontare per Andrea Agnelli, presidente bianconero entrato anche nel miro di Vincenzo De Luca. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, Fabio Paratici ha un obiettivo primario trovare 100 milioni di euro di plusvalenze, sostantivo molto discusso quando si parla di bianconeri e non solo. Come scordare l’operazione Muratore? Ma tornando a Paratici, la dead line per trovare le risorse finanziarie è fissata per il 30 giugno. Uno dei primi pensieri della Juventus è quello di vendere qualche giovane a buon prezzo, si parla di Fagioli e Frabotta. plusvalenze Juve: Fagioli e Frabotta al Sassuolo Si parla un gran bene di Nicolò Fagioli, trequartista che in questa stagione ha giocato ben 20? in Serie A con ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 aprile 2021) Il progetto Superlega per laper ora è accantonato, ma ci sono altri problemi da affrontare per Andrea Agnelli, presidente bianconero entrato anche nel miro di Vincenzo De Luca. Secondo quanto scrive Tuttoweb, Fabio Paratici ha un obiettivo primario trovare 100di euro di, sostantivo molto discusso quando si parla di bianconeri e non solo. Come scordare l’operazione Muratore? Ma tornando a Paratici, la dead line per trovare le risorse finanziarie è fissata per il 30 giugno. Uno dei primi pensieri dellaè quello di vendere qualche giovane a buon prezzo, si parla di Fagioli e Frabotta.Juve: Fagioli e Frabotta al Sassuolo Si parla un gran bene di Nicolò Fagioli, trequartista che in questa stagione ha giocato ben 20? in Serie A con ...

