Juventus, il Manchester United non molla la presa: nuovo assalto a Cristiano Ronaldo, il portoghese chiede almeno 20 milioni (Di venerdì 23 aprile 2021) In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo. La stagione del portoghese è stata di alti e bassi, l’inizio di campionato è stato molto positivo poi un netto calo dal punto di vista della motivazioni e delle prestazioni. Il rendimento della squadra di Andrea Pirlo non è stato all’altezza delle aspettative, in campionato l’obiettivo massimo è quello di conquistare la qualificazione in Champions League: è tutto aperto anche per il secondo posto ma il serio rischio è anche quello di uscire dalle prime quattro della classifica. Il fallimento della Superlega ha aumentato la tensione nel presidente Andrea Agnelli ed i prossimi mesi si preannunciano caldissimi. Juventus, la Serie A contro Agnelli: i club pronti a chiedere i danni Il futuro di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) In casacontinua a tenere banco il futuro di. La stagione delè stata di alti e bassi, l’inizio di campionato è stato molto positivo poi un netto calo dal punto di vista della motivazioni e delle prestazioni. Il rendimento della squadra di Andrea Pirlo non è stato all’altezza delle aspettative, in campionato l’obiettivo massimo è quello di conquistare la qualificazione in Champions League: è tutto aperto anche per il secondo posto ma il serio rischio è anche quello di uscire dalle prime quattro della classifica. Il fallimento della Superlega ha aumentato la tensione nel presidente Andrea Agnelli ed i prossimi mesi si preannunciano caldissimi., la Serie A contro Agnelli: i club pronti are i danni Il futuro di ...

